Muğla’da zirai don uyarısı! Üreticiler seralarında nöbetinde

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla'nın sahil kesimlerinde zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Şubat Cuma sabah saatlerine kadar Muğla'nın sahil kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde hafif zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. Zirai don riskine karşı seralarında önlem alan üreticiler, ısıtma sistemleriyle gece boyunca nöbet tutarak ürünlerini korumaya çalışıyor. Sobalar ve ısıtıcı fanlarla sıcaklık seviyesini dengede tutmaya çalışan çiftçiler, donun tarımsal üretime zarar vermemesi için mücadele ediyor.

Çiftçilerin seralarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hava akışını sağlamaları ve sulama yöntemleriyle toprağın nem seviyesini korumaları gerektiğini belirtildi. Ayrıca sera ve ısıtma gibi yöntemlerin de donun etkisini azaltmada önemli olduğu ifade edildi.