Muğla’daki acı kazada yeni gelişme

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde oturan ve 8 Eylül'de evlenen Ezgi ile İbrahim Aday çifti, balayı için Muğla'ya gitti. 14 Eylül günü dönüşe geçen çift, otomobiliyle Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi'nde kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Aday'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaralanan eşi Ezgi Aday ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ezgi Aday, tedavisinin ardından taburcu edildi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü İbrahim Aday'ın alkollü olmadığı ortaya çıktı.