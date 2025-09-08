Muğla’daki arkadaş cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Beşköprü Mahallesi'nde 13 Ağustos 2024 tarihinde Mutlu Kılınç (29), arkadaşı Furkan Keskin (23) tarafından av tüfeği ile göğsünden vurularak öldürülmüştü. Furkan Keskin, cinayeti üvey annesi ile arkadaşının ilişkisi olduğu nedeniyle işlediğini ileri sürmüştü. Olayda sağ göğsünden av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Mutlu Kılınç, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Furkan Keskin ile O.G. ve Z.Z., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanmışlardı. O.G. (18) ve Z.Z. (18) Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada tahliye edilmişlerdi. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Keskin ile taraf avukatları katılırken, O.G. SEGBİS ile bağlandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Furkan Keskin'e kasten adam öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezası verirken, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vararak bu cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi. Keskin'e iyi hal indirimi de uygulayıp cezayı 15 yıl hapis olarak açıkladı. Duruşmada tutuksuz yargılanan O.G. ve Z.Z.'nin ise beraatine karar verildi.