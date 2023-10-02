Muğla’daki işyerinde silahlı tartışma

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Eylül'de bir iş yerinde G.D., M.G ve A.E., yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre işletme sahibi E.Y.'i silahla tehdit etti.

Bunun üzerine E. Y., kendisine ait ruhsatsız silahıyla diğer 3 kişiye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerinde tekrar yaşanan tartışmada, iş yerinde çalışan şüpheli A.M. Ö.'nün silahla ateş etmesi sonucunda G.D. ile A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, E.Y., G.D., A.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan şüpheli A.M.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.