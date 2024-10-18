Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde dün gece saatlerinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ortaca ilçesinin Okçular Mahallesi ve Dalaman Taşbaşı Mahallesinde yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ortaca'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinden söndürüldü.

Dalaman Taşbaşı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor. Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede yaklaşık 50 kilometre hızda rüzgarın olduğu belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları seferberlik halinde sürüyor. Yangına mücadeleye yöre halkı da tanker ve ekipman desteği verdi. Yangınlarla mücadele havadan ve karadan devam ederken sabaha karşı Gökova ve Milas'ta da yangın başladı. Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ediyor. Yoğun rüzgarın olduğu bölgede 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahale etti. Öte yandan Milas Dibekdere Köyü yakınlarında saat 05.40 da orman yangını çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personel karadan 1 helikopter havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Turnalı mevkiindeki yangında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Sahil Güvenlik unsurları, helikopterlerin ve amfibik uçaklarının su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadeleyi daha güvenli şartlarda yapılmasını sağladı. Orman yangınlarına karşı yürütülen yoğun mücadelede Jandarma Trafik ekiplerinin aldığı trafik tedbirleri ile söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülmesine önemli katkı sağladı. Vali Dr. İdris Akbıyık, yangından etkilenen Menteşe Kıran Mahallsinde vatandaşlarımıza bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbıyık, "Devlet, millet el ele yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyoruz" dedi. Akbıyık ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Dalaman Taşbaşı Mahallesinde orman yangınıyla mücadele çalışmalarında incelemelerde bulundu.