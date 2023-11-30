Haberler Yaşam Haberleri Muğla’daki sit alanı rüşvetinde 2 memur tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 18:24 Son Güncelleme: 30.11.2023 18:27

Muğla’daki sit alanı rüşvetinde 2 memur tutuklandı

Muğla'da, sit alanına inşaat yapılması için olumlu rapor düzenleyeceğini ileri sürerek, iş insanından 80 bin lira rüşvet isteyen Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli memur Mutlu T. ile eski Muğla Müze Müdürü Musa Ö. gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki sit alanı rüşvetinde 2 memur tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde müteahhitlik yapan Hüseyin Ö. (31), Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görev yapan Mutlu T.'nin, sit alanındaki arsaya inşaat yapılması yönünde olumlu rapor düzenleyeceği gerekçesiyle kendisinden 80 bin lira rüşvet istediğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçe merkezinde Hüseyin Ö.'den önceden seri numaraları alınan 80 bin lirayı teslim alan Mutlu T.'yi suçüstü yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Muğla Müzesi eski müdürü Musa Ö.'de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla’daki sit alanı rüşvetinde 2 memur tutuklandı
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