Muğla’nın sorunları Cumhurbaşkanlığı külliyesinde

AK Partili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Aydın Ayaydın, Muğla'nın başlıca sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Ayaydın konuyla ilgili açıklamasında, ""Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek, Muğla'mızın öncelikli sorunları hakkında kendilerine bilgi sunma fırsatı buldum. Başta sağlık olmak üzere; tarım, ulaştırma (karayolları), gençlik ve spor ile turizm alanlarında ilimizdeki yapısal ihtiyaçları kendilerine arz ettim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Muğla'nın meselelerine gösterdiği hassasiyet ve "Muğla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ülkemizin gözbebeğidir" sözleri, ilimize verdikleri önemin en güçlü göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulleri için bir kez daha şükranlarımı arz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın Muğlamıza sevgi ve selamlarını iletmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.