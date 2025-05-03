Muğla’nın yemeklerine uluslararası ödül

Muğla Valiliği koordinesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ortaklığıyla; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapurcuk İşletmesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle hazırlanan "Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı" kitabı, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.Dünyanın en saygın gastronomi yayınları arasında gösterilen ve "yemek kitaplarının Nobeli" olarak anılan Gourmand Awards'ta eser, "Takım Çalışması" ve "Çift Dilli Kitap" kategorilerinde ödül kazandı. 1995 yılından bu yana 150'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki ödül töreni, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı Kitabı, Muğla'nın binlerce yıllık mutfak mirasını belgeleyerek hem tanıtım hem de markalaşma sürecine katkı sunmayı amaçlıyor. Arkeoloji ve gastronomi alanlarında uzman akademisyenlerin, kazı başkanlarının ve alanında yetkin bir komisyonun katkısıyla hazırlanan eser, bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.