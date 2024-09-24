Muğla’yı ilk 8 ayda 2.5 milyon turist ziyaret etti: İngilizlerin tercihi Muğla oldu

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla'da geçen yıl tüm zamanların turist rekoru kırılmıştı. 2023 yılının 12 aylık döneminde Muğla, 3 milyon 403 bin 590 yabancı turisti ağırlamıştı. Muğla 2024 yılına hızlı başladı. Gözde turizm merkezi Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı, yılın ilk 8 ayında yüzde 8 artarak 2 milyon 618 bine ulaştı.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

Muğla'ya gelen yabancı turistler arasında İngilizler, yüzde 43 ile açık ara ilk sırada yer alırken, İngilizleri yüzde 11 ile Ruslar, yüzde 8 ile Polonyalılar ve yüzde 6 ile Almanlar takip etti. Muğla'ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk sırada İngiltere 1 milyon 118 bin 79, ikinci sırada 278 bin 465 kişi ile Rusya Federasyonu yer aldı. Diğer ülkeler sırası ile üçüncü sırada 211 bin 115 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 163 bin 638 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 66 bin 498 kişi ile Hollanda yer aldı.

3 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Muğla'ya gelen yabancı turist sayısının daha yılın ilk 8 ayında 2 milyon 600 bini aşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmasında başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetleri önemli rol oynadı. Muğla'nın gözde tatil merkezlerinden Marmaris'te, Eylül ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen otellerde hala doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde.

Muğla'ya gelen turist sayısının yılsonunda 3 milyonu aşması bekleniyor.