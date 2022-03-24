Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı? Küçük Ve Büyük Muhabbet Kuşu Kafesi Ölçüleri

Muhabbet kuşu kafesi seçilirken muhabbet kuşunun boyutlarına göre seçilmelidir. Ancak yine de olması gerekenden daha büyük bir kafes tercih edilmesi tavsiye edilir. Kafes seçimi basit görülmemelidir. Kuş kafesi seçimi, muhabbet kuşunun sağlığı için oldukça önemlidir.

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı?

Muhabbet kuşunuz için alacağınız kafesin boyutu, kuşun boyutlarına göre belirlense dahi alabileceğiniz en büyük kafes almanız kuşunuzun için en iyisi olacaktır. Çünkü muhabbet kuşları her ne kadar yuvasına ve sahibine bağlı olsalar da özgürlüklerine düşkün canlılardır. Bu sebeple ona daha geniş bir yaşam alanı sunmak, ona daha özgürce hareket imkânı sağlar. Muhabbet kuşları için kafes boyutları en az 45x45cm olmalıdır.

Muhabbet kuşları oldukça hareketli olduklarından kafesin tellerine tırmanacaktır. Bu nedenle alacağınız kafes dayanıklı malzemelerden yapılması gerekir. Ayrıca tellerin yatay olması muhabbet kuşlarının oralara erişimini kolaylaştıracağından yatay tellere sahip kafesler tercih edilmelidir.

Kuşunuzun sağlığı için bulunduğu ortamın temizliği oldukça önem arz eder. Bu nedenle kafesin alt kısmı çıkartılabilenlerden alınmalı ki böylece altını rahatlıkla temizleyebilensin.

Muhabbet kuşlarının kafesleri içerisinde oyuncakları, yem kabı ve isteğe bağlı olarak banyoları bulunmalıdır. Fakat yine de bu malzemeleri kafes içerisine yerleştirirken kuşun hareket alanının kısıtlanmamasına dikkat edilmelidir.

Son olarak kafes yapısının malzemesi de muhabbet kuşunun sağlığı için önemlidir. Ahşap malzemeden olanlar en sağlıklı olanları olarak bilinir.

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Seçilir?

Her ne kadar basit gözükse de kafes seçimi de kuş sağlığı için oldukça önemlidir. Kafes seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: