Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı? Küçük Ve Büyük Muhabbet Kuşu Kafesi Ölçüleri

Bir muhabbet kuşu sahibi olmanın pek çok sorumluluğu bulunur. Bu sorumluluklar arasında en önemlilerinden biri kuşunuza iyi bir yaşam alanı sağlamaktır. Evcil hayvan mağazalarında, renk renk, boy boy kafesler bulunur. Alacağınızı kararlaştırırken muhabbet kuşu kafesinin nasıl olması gerektiği araştırılmalı ve ona göre seçim yapılmalıdır. Ayrıca muhabbet kuşları için küçük ya da büyük olmasına göre kafes ölçüleri değişmektedir.
Muhabbet kuşu kafesi seçilirken muhabbet kuşunun boyutlarına göre seçilmelidir. Ancak yine de olması gerekenden daha büyük bir kafes tercih edilmesi tavsiye edilir. Kafes seçimi basit görülmemelidir. Kuş kafesi seçimi, muhabbet kuşunun sağlığı için oldukça önemlidir.
Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı?
Muhabbet kuşunuz için alacağınız kafesin boyutu, kuşun boyutlarına göre belirlense dahi alabileceğiniz en büyük kafes almanız kuşunuzun için en iyisi olacaktır. Çünkü muhabbet kuşları her ne kadar yuvasına ve sahibine bağlı olsalar da özgürlüklerine düşkün canlılardır. Bu sebeple ona daha geniş bir yaşam alanı sunmak, ona daha özgürce hareket imkânı sağlar. Muhabbet kuşları için kafes boyutları en az 45x45cm olmalıdır.
Muhabbet kuşları oldukça hareketli olduklarından kafesin tellerine tırmanacaktır. Bu nedenle alacağınız kafes dayanıklı malzemelerden yapılması gerekir. Ayrıca tellerin yatay olması muhabbet kuşlarının oralara erişimini kolaylaştıracağından yatay tellere sahip kafesler tercih edilmelidir.
Kuşunuzun sağlığı için bulunduğu ortamın temizliği oldukça önem arz eder. Bu nedenle kafesin alt kısmı çıkartılabilenlerden alınmalı ki böylece altını rahatlıkla temizleyebilensin.
Muhabbet kuşlarının kafesleri içerisinde oyuncakları, yem kabı ve isteğe bağlı olarak banyoları bulunmalıdır. Fakat yine de bu malzemeleri kafes içerisine yerleştirirken kuşun hareket alanının kısıtlanmamasına dikkat edilmelidir.
Son olarak kafes yapısının malzemesi de muhabbet kuşunun sağlığı için önemlidir. Ahşap malzemeden olanlar en sağlıklı olanları olarak bilinir.
Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Seçilir?
Her ne kadar basit gözükse de kafes seçimi de kuş sağlığı için oldukça önemlidir. Kafes seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
Kuş kafesi seçiminde ilk olarak kafesin konumu belirlenmelidir. Böylece kafes seçimi daha kolay hale gelir. Muhabbet kuşu, kapı ve pencerelerden uzak aile bireyleriyle etkileşimde olabileceği bir konumda olmalıdır.
Bir diğer adım kuşun büyüklüğüne bağlıdır. Kuş kafesi ne kadar büyük olursa, kuş o kadar rahat hareket edebilecektir. Bu nedenle kuş kafesinin büyük olması tercih edilmelidir.
Yeniden kuşun boyutuna göre kafesteki parmaklıkların arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Küçük kuşlar için büyük boşluklar gerekmezken muhabbet kuşları gibi kuşlar için orta aralıklı bir bar tercih edilmelidir.
Yapılan araştırmalara göre veterinerler tarafından yuvarlak kafesler, kuşunuzun ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesinden dolayı tavsiye edilmez.
Genellikle muhabbet kuşları oyun oynamayı sevdiklerinden kafes üzerindeki malzemenin kaliteli ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Kuş kafeslerinde kullanılan en kaliteli malzeme metal paslanmaz çeliktir. Temizlemesi oldukça kolay ve uzun ömürlüdür.