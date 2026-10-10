Muhalefet partilerinden 136 kişi AK Parti’ye katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere farklı siyasi partilerde daha önce görev yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı.

"BİZİM REHBERİMİZ AHLAK, ÖLÇÜMÜZ ADALET, GÜCÜMÜZ MİLLETTİR"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu belirterek belediyecilikte katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti. Demir, "Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur. Yılın her günü mahalle aralarında, okul önlerinde, cami avlularında vatandaşla birlikte olabilmektir bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin yerel yönetim anlayışını da eleştiren Demir, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu yolda bizim rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet ve gücümüz milletimizdir." şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: AK PARTİ'NİN VAR OLUŞUNDA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki geçmişine dikkat çekti. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik çalışmalarının AK Parti'nin 2002 yılında iktidara uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadığını belirten Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Özdemir, "AK Parti belediyeciliği ile diğer belediyecilik anlayışları arasındaki farkın net ve somut olarak görüldüğü bir dönemin içerisindeyiz." dedi.

İSTANBUL'DAKİ AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Göreve geldikleri dönemde İstanbul'da 13 AK Partili belediye bulunduğunu hatırlatan Özdemir, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye başarı dileklerini ileten Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ı da tebrik etti.

Adalar Belediyesi'nde göreve başlanmasının ardından yaşanan hizmet sorunlarına değinen Özdemir, belediyeye ait 13 araçtan 12'sinin arızalı olduğunu belirterek AK Partili belediyelerin desteğiyle ilçede temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını anlattı.

ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN ADAYLARINA BAŞARILAR DİLEDİ

Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimlerine de değinen Özdemir, AK Parti adaylarına başarılar diledi.

Özdemir, "Umuyoruz iki ilçemizde de AK Parti hizmetleri yarından itibaren başlar. Oradaki seçimleri de inşallah hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, yerel yönetim gündemine ilişkin istişarelerin ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlerin karşılanmasıyla devam etti.