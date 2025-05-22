Muhammed’in azmi bütün engelleri yendi

Kahramanmaraş'ta doğuştan engelli olarak dünyaya gelen Muhammed Mustafa Karagün, 14 yaşında bir antrenörün ve ailesinin de yönlendirmesi ile yüzmeye başladı. Karagün, birçok yakınını kaybettiği asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Depreminde, hasar gören evlerinden sağ kurtuldu. Karagün, depremin şokunu üzerinden attıktan sonra Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazanmayı başardı. Karagün, "Felaketi yaşadık ama yılmadım. Deprem hayallerimi yıkamadı. Çünkü benim hayallerim depremden daha büyüktü. Benim durumumuzdaki kardeşlerimde hayata sımsıkı tutunsunlar" dedi.