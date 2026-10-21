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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:34

Muhammet Çağrı Çiçen ölümünde bir tutuklama! 4 arkadaştan biri tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde 18 Ekim gecesi 6’ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden Muhammet Çağrı Çiçen (19) gencin ölümüyle ilgili, olay anında yanında bulunan 4 arkadaşından M.Z.İ., ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Muhammet Çağrı Çiçen ölümünde bir tutuklama! 4 arkadaştan biri tutuklandı
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Olay, pazar günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Çağrı Çiçen henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Olayda Çiçen ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni delillere ulaşan ekipler tarafından dün Çiçen'in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan 4 arkadaşını tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 4 şahıstan M.Z.İ., taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise yurt dışı yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

#BURDUR
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Muhammet Çağrı Çiçen ölümünde bir tutuklama! 4 arkadaştan biri tutuklandı
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