Muharrem İnce’den canlı yayında skandal çıkış: Zafer Şahin’e gönderdiği mesajlar dikkat çekti!

MUHARREM İNCE PEŞ PEŞE MESAJ GÖNDERDİ

Program sırasında Muharrem İnce'nin kendisine gönderdiği ilk mesajı canlı yayında paylaştı. Yorumları kendisine yediremeyen İnce'nin şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Muharrem Bey bir mesaj attı. Ben zaten bir tepki vereceğini ümit ediyordum, daha doğrusu tepki vermesini bekliyordum. Sana da dedim bak çok eleştiriyoruz dedim. Diyor ki 'Gaz pedal nerede biter Allah'ın takdiridir, göreceğiz hep birlikte' diyor. 'Senin de kaderini Allah belirler elbet' demiş."

ŞAHİN'DEN CANLI YAYINDA YANIT

İnce'nin "İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın" mesajına yanıt veren Şahin, yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

Şahin, "Hatta beni de eleştirmiş, diyor ki 'İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın Zafer Bey' demiş. Esprili bir kişi. Muharrem Bey, vallahi benim yani haşa kimseyi kandırmak gibi bir derdim yok, imaj falan da değiştirmedim. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Bugün de gözlüğümü unuttum yeni takmaya başladığım için. Bir yüz felci geçirmiştim. Yoksa bir imaj değişikliği gibi derdim yok. Yani Allah kimseyi de imaj değiştirmek zorunda bırakmasın bazı şeyleri kamufle etmek için. Öyle söyleyeyim. İyi bir şey değil yani şey olarak. Ama ben Muharrem Bey'in siyaset yapma, siyasete bir renk kattığını her zaman düşünürüm" diye konuştu.