Muharrem İnce’den canlı yayında skandal çıkış: Zafer Şahin’e gönderdiği mesajlar dikkat çekti!

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIK İDDİALARI GÜNDEMDE
Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, olası kurultayda genel başkanlık yarışına girerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabileceği yönündeki iddialar da kulislerde konuşuluyor.
İNCE'NİN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ
Gazeteci Zafer Şahin ile Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda'nın gündemdeki gelişmeleri ve muhalefetin durumunu A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdiği sırada Muharrem İnce'nin stüdyoya art arda gönderdiği mesajlar dikkat çekti.
ZAFER ŞAHİN: "BU ADAYLIK BANA HİÇ HEYECAN VERMEDİ"
Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zafer Şahin, "Bana bu adaylık hiç heyecan vermedi. CHP içerisinde de alkışlarla karşılanacağını düşünmem. Partiden ayrılmışsınız başka parti kurmuşsunuz. İnce ister mi ister, siyasetçi dediğimiz profil her şeyi her zaman istiyor, şaşırmam yani. İnsan kaynağı açısından kısıtlı değil ki CHP, kendi sözü var ya çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş, e sen de çıkmışsın her şey olmuşsun. Muharrem İnce formüllerinin hayata geçeceğine inanmam" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE PEŞ PEŞE MESAJ GÖNDERDİ
Program sırasında Muharrem İnce'nin kendisine gönderdiği ilk mesajı canlı yayında paylaştı. Yorumları kendisine yediremeyen İnce'nin şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"Muharrem Bey bir mesaj attı. Ben zaten bir tepki vereceğini ümit ediyordum, daha doğrusu tepki vermesini bekliyordum. Sana da dedim bak çok eleştiriyoruz dedim. Diyor ki 'Gaz pedal nerede biter Allah'ın takdiridir, göreceğiz hep birlikte' diyor. 'Senin de kaderini Allah belirler elbet' demiş."
ŞAHİN'DEN CANLI YAYINDA YANIT
İnce'nin "İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın" mesajına yanıt veren Şahin, yaşadığı sağlık sorununu anlattı.
Şahin, "Hatta beni de eleştirmiş, diyor ki 'İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın Zafer Bey' demiş. Esprili bir kişi. Muharrem Bey, vallahi benim yani haşa kimseyi kandırmak gibi bir derdim yok, imaj falan da değiştirmedim. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Bugün de gözlüğümü unuttum yeni takmaya başladığım için. Bir yüz felci geçirmiştim. Yoksa bir imaj değişikliği gibi derdim yok. Yani Allah kimseyi de imaj değiştirmek zorunda bırakmasın bazı şeyleri kamufle etmek için. Öyle söyleyeyim. İyi bir şey değil yani şey olarak. Ama ben Muharrem Bey'in siyaset yapma, siyasete bir renk kattığını her zaman düşünürüm" diye konuştu.
İNCE'DEN SKANDAL MESAJ: "İNSANLIK İÇİN SİZ KAYBETMELİSİNİZ"
Programın ilerleyen dakikalarında Muharrem İnce'den Zafer Şahin'e ikinci bir mesaj geldi. İnce, mesajında yayını izlemediğini öne sürerek, "Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Bizi izlemediğimizi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için" açıklamasında bulundu.
ZAFER ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ
İnce'nin mesajına canlı yayında sert tepki gösteren Şahin, daha önceki olumlu değerlendirmelerini geri aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Özür dilerim. Şimdi az önce Muharrem İnce için olumlu söylediklerimi geri alıyorum. Şimdi bak, şöyle yazmış: Diyor ki 'Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Sizi izlemediğimi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için.'"