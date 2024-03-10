Muhit Çanakkale dosyasıyla raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun dergisi Muhit'in şubat sayısı, "Günümüz Dünyasında Arkadaşlık Ahlâkı" dosyasıyla çıkmıştı. Dergi, mart sayısında ise "Çanakkale" dosyasıyla okuru selamlıyor. Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu ayki sayfalarında 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni odağına alıyor. "Bugün bizden vatan razı olacak" dizesiyle açılan dosyaya, birbirinden değerli isimler yazılarıyla katkıda bulundu. Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Arka kapakta ise 2 Şubat'ta kaybettiğimiz Türk düşüncesinin kıymetli münevveri Alev Alatlı'nın vasiyeti yer alıyor.