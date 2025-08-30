Haberler Yaşam Haberleri Yer Adana: Muhtar Nurettin Doğan evlilik hazırlığı yapan eski damadını vurdu!
Giriş Tarihi: 30.8.2025 13:03 Son Güncelleme: 30.8.2025 13:33

Yer Adana: Muhtar Nurettin Doğan evlilik hazırlığı yapan eski damadını vurdu!

Adana’da muhtar Nurettin Doğan, 3 yıl önce kızından boşanan eski damadının evleneceğini öğrenince tabancayla vurarak yaraladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yer Adana: Muhtar Nurettin Doğan evlilik hazırlığı yapan eski damadını vurdu!

Olay, Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı Nurettin Doğan, 3 sene önce kızından boşanan eski damadı müteahhit Soner Kaya'nın yeni bir evlilik yapacağını öğrendi. Nurettin Doğan'ın kendisini tehdit etmesi üzerine Soner Kaya, konuşmak için muhtarlık binasına gitti.

Doğan ve Kaya arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhtar, otomobilinden aldığı tabancayla eski damadını ayağından vurup kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki ameliyat geçiren Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakalana muhtar tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Adana: Muhtar Nurettin Doğan evlilik hazırlığı yapan eski damadını vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz