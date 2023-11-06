Muhtarın yaptığı paylaşım başını yaktı! Kimlik ve adres bilgilerini paylaştı, 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Tespih ve yüzük alım-satım işleri ile uğraşan Ömer Kaya (27), merkez Selçuklu ilçesine bağlı Hacı Kaymak Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa Kaymak'ın (62) sosyal medya hesabından fotoğrafını, kimlik bilgilerini ve adresini paylaşarak, 'Bonzai satmaktadır, insanlara iftira atıp onların cezaevine düşmesine neden olmuştur' ifadelerini yazan muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Ömer Kaya'nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında hesabın muhtar Kaymak'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık muhtar hakkında 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederek iddianame düzenledi.

HESAP BANA AİT DEĞİL

Muhtar Hacı Mustafa Kaymak hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kaymak, "Bu hesap bana ait değildir. Ben bundan dolayı şikayetçi oldum" dedi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, muhtar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.