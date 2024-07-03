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Giriş Tarihi: 3.7.2024 11:25 Son Güncelleme: 3.7.2024 11:39

Muhtarlık binasını kundaklamışlardı kameralara yakalandılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 29 Haziran tarihinde Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlık binasının kundaklanması olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Muhtarlık binasını kundaklamışlardı kameralara yakalandılar

29 Haziran günü saat 01.15 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kamilsu Caddesi'nde bulunan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı'nın giriş kapısı, yüzü maskeli ve beyaz kasklı bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin E.A. (31), İ.Y. (39) ve A.T. (52) olduğunu tespit etti ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.A. ve İ.Y. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muhtarlık binasını kundaklamışlardı kameralara yakalandılar
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