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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Mukaddes üç aylar bugün başlıyor

Mukaddes üç aylar bugün başlıyor

İslam âleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başlıyor

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan ve bugün başlayan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek.
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kuran-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama. diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.
Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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Mukaddes üç aylar bugün başlıyor
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