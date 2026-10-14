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Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:05

Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

Ev yapımı domates soslarının en büyük sorunu olan o keskin ekşiliği gidermek için yıllardır başvurulan şeker meğer büyük bir yanılgıymış! Ünlü şefler ve gastronomi uzmanları, ekşiliği bastırmak için şekere değil, mutfaktaki çok başka bir malzemeye başvurulması gerektiğinde hemfikir. İşte pürüzsüz ve mükemmel bir domates sosu hazırlamanın o şaşırtıcı sırrı...

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!
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Mutfakların vazgeçilmezi, makarna soslarından sulu yemeklere kadar her lezzetin demirbaşı olan domates sosu, bazen doğasındaki yoğun asit yüzünden rahatsız edici bir ekşilikle karşımıza çıkabilir. Yıllar boyunca bu ekşiliği dengede tutmak ve tatlandırmak için en yaygın yöntemlerden biri sosa şeker eklemek oldu. Ancak uzman aşçılar, bu yaygın alışkanlığın aslında gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

Aşçı ve gastronomi yazarı Roberta Cipri, şekerin domatesin kimyasal asidini gerçekten nötralize etmediğini, yalnızca lezzet algısını değiştirdiğini vurguluyor. Cipri, alternatif olarak sosun en az 20-25 dakika boyunca uzun uzun pişirilmesini ya da küçük bir dokunuş yapılmasını öneriyor.

Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

ŞEKER DEĞİL, BİR TUTAM KARBONAT MUCİZESİ

Ekşiliği ortadan kaldırmanın ve en ideal dengeyi yakalamanın en pratik yolu ise karbonat kullanmaktan geçiyor.

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Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

Düşük asitli domates sosu tarifinde de yer aldığı gibi, tariflerin içine çok az miktarda (örneğin dörtte bir çay kaşığı kadar) karbonat eklemek mucizevi sonuçlar yaratabiliyor.

Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

Karbonatın bu kadar etkili olmasının sebebi ise kimyasal yapısında saklı:

Alkalin Yapı: Karbonat, domatesin içinde bulunan asitlerle reaksiyona giren alkali bir maddedir.

Köpürme Reaksiyonu: Sosun içine karbonat eklendiğinde kısa süreli kabarcıkların ve köpüklerin oluşması son derece normaldir. Bu reaksiyonun dinmesini bekleyip sosu iyice karıştırdıktan sonra tekrar tatmak en güvenlisidir.

Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

KÜÇÜK BİR UYARI: FAZLASINA DİKKAT!

Şefler, bu yöntemi uygularken ölçü konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer sosa çok fazla karbonat eklenirse, bu durum malzemenin tadını tamamen bozabildiği gibi hoş olmayan bir his de bırakabiliyor. Karbonatın her tarifte kullanılması şart değil; tamamen domatesin ne kadar ekşi olduğuna ve elde edilmek istenen sonuca göre tercih ediliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!
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