Mükemmel domates sosu için şeflerin sırrı: Şeker yerine bir tutam ekleyin yeter!

KÜÇÜK BİR UYARI: FAZLASINA DİKKAT!

Şefler, bu yöntemi uygularken ölçü konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer sosa çok fazla karbonat eklenirse, bu durum malzemenin tadını tamamen bozabildiği gibi hoş olmayan bir his de bırakabiliyor. Karbonatın her tarifte kullanılması şart değil; tamamen domatesin ne kadar ekşi olduğuna ve elde edilmek istenen sonuca göre tercih ediliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör