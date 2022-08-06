Mükemmel Eşleşme 4. Bölüm izle! TRT1 ile Mükemmel Eşleşme yeni ve son bölüm tamamı kesintisiz izle!

TRT1 ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Mükemmel Eşleşme 4. Bölüm izle ekranı ile bu akşam sevenleri tarafından araştırılıyor. Yapımda bu hafta Fadime'ye gelen mektup aile bireyleri için büyük bir merak konusudur. Herkes mektupta yazılanları merak etse de, Fadime ser verip sır vermez. Mektup kimden gelmiştir? İşte Mükemmel Eşleşme 4. Bölüm izle ekranı ve bu haftaki bölüme dair merak edilenler...
Dizinin 4. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/mukemmel-eslesme
MÜKEMMEL EŞLEŞME 4. BÖLÜM ÖZET
Fadime'ye gelen mektup aile bireyleri için büyük bir merak konusudur. Herkes mektupta yazılanları merak etse de, Fadime ser verip sır vermez. Mektup kimden gelmiştir? Mektupta neler yazmaktadır? Mektupta her ne yazıyorsa, artık Fadime ve bütün aile bireyleri için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır Fadime bu mektubu herkesten köşe bucak saklasa da, mektup Ahmet'in eline geçer. Artık Ahmet'in elinde Fadime'ye karşı çok büyük bir koz vardır. Kerem, Pınar için çok romantik bir sürpriz hazırlamıştır. Pınar, Kerem'in sürprizi ile karşılaştığında ona bir kere daha aşık olur. Öte yandan kız tarafı, erkek tarafını eve yemeğe davet eder. Erkek tarafı geleceği için evde hummalı bir hazırlık vardır. Erkek tarafı için çeşit çeşit yemek yapan Firuze ve Fadime, son anda başlarına gelecek büyük aksilikten habersizdir. Erkek tarafı ise, bu yemek için büyük beklentilere girmiştir. Karınları son derece aç bir şekilde, kız tarafının evine gelen erkek tarafı, karşılaştıkları manzara karşısında şoke olur.