Mükemmel Eşleşme 4. Bölüm izle! TRT1 ile Mükemmel Eşleşme yeni ve son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Dizinin 4. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;

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MÜKEMMEL EŞLEŞME 4. BÖLÜM ÖZET

Fadime'ye gelen mektup aile bireyleri için büyük bir merak konusudur. Herkes mektupta yazılanları merak etse de, Fadime ser verip sır vermez. Mektup kimden gelmiştir? Mektupta neler yazmaktadır? Mektupta her ne yazıyorsa, artık Fadime ve bütün aile bireyleri için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır Fadime bu mektubu herkesten köşe bucak saklasa da, mektup Ahmet'in eline geçer. Artık Ahmet'in elinde Fadime'ye karşı çok büyük bir koz vardır. Kerem, Pınar için çok romantik bir sürpriz hazırlamıştır. Pınar, Kerem'in sürprizi ile karşılaştığında ona bir kere daha aşık olur. Öte yandan kız tarafı, erkek tarafını eve yemeğe davet eder. Erkek tarafı geleceği için evde hummalı bir hazırlık vardır. Erkek tarafı için çeşit çeşit yemek yapan Firuze ve Fadime, son anda başlarına gelecek büyük aksilikten habersizdir. Erkek tarafı ise, bu yemek için büyük beklentilere girmiştir. Karınları son derece aç bir şekilde, kız tarafının evine gelen erkek tarafı, karşılaştıkları manzara karşısında şoke olur.