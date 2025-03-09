Multipl Skleroz (MS), serebral palsi ve kanser hastalarını gen tedavisi yalanı ile kandırdılar: İşte o laboratuvar!

Konya'nın Selçuklu İlçesi'ndeki özel bir genetik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER'e yapılan şikayette; 'Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara 'gen' tedavisi yapılıyor.

9 İLA 12 BİN DOLAR ÜCRET İSTEMİŞLER

Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor.