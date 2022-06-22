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Giriş Tarihi: 22.6.2022

Münci Hoca’ya 60. yıl sürprizi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Münci Hoca’ya 60. yıl sürprizi

Dünyaca ünlü karaciğer nakli cerrahı 82 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na çalıştığı hastaneden 60. yıl sürprizi yapıldı. Organ Nakli Merkezi'ne Türkiye'nin ilk karaciğer nakli cerrahı olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun ismi verildi.

Koç Üniversitesi Hastanesi dün duygusal bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 1940 doğumlu olan ve dünyanın sayılı cerrahları arasında ilk 20'de bulunan Karaciğer Nakli Cerrahı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na mesleğinin 60.yılında bir sürpriz yapıldı. 'Organ Nakli Merkezi'nin ismi gerçekleştirilen törenle değiştirildi ve 'Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Organ Nakli Merkezi' oldu. Sayısını hatırlamadığı kadar cerrah yetiştirmiş olan Kalayoğlu'nu bu anlamlı günde, eşi, çocukları, torunları, en yakın arkadaşları, hastane ve üniversite yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri yalnız bırakmadı.

60 YILIN 30 YILINDA ABİ KARDEŞ GİBİ BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Kendisinin 60. yılına özel olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte tüm sevdikleri ile bir araya gelen duayen profesör, bu 60 yılın 30 yılını beraber geçirdiği Karaciğer Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Kanmaz ile birlikte duygusal anlar yaşandı. Prof. Dr. Münci Kalayoğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Burada inanılmayacak güzel bir etkinlik var. Hayatımda birlikte çalıştığım, görüştüğüm arkadaşlarım bugün burada. Yaşıma bağlı bazı hastalıklarım vardı ama buraya gelince hiç birisi kalmadı. Prof. Dr. Turan Kanmaz ile 30 yıldır aynı yerlerde birlikte abi kardeş gibi çalıştık, hep beraberiz. Bu merkeze ismimin verilmesi ve yetiştirdiğim Türkiye'nin en iyilerinin bu çatı altında olması benim için en büyük mutluluktur. Bugün çok güzel bir gün. Hem duygulandım, hem onur duydum"

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Münci Hoca’ya 60. yıl sürprizi
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