Münevver Karabulut’un babasından yeni adım! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?

BİZE CESET GÖSTERİLMEDİ

Baba Karabulut'un "Bu cellat ya öldürüldü ya kaçırıldı" şüphesine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmiştir. İddiayı destekler nitelikte maddi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" dendi. Baba Karabulut ise suç duyurusunun reddedilmesine "İçimdeki derin şüphe dinmedi. Çünkü bize sadece cesedin fotoğrafları gösterildi" dedi.