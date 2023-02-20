Munzur Çayı’nda cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Mameki Parkı'nda 12 Şubat günü yürüyüş yapanlar, Munzur Çayı'nda ceset görüp, polise haber verdi. Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İncelemelerde, cesedin Niyazi Kocadaş'a ait olduğu belirlendi. Kimlik tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kocadaş'ın telefonunun 9 Şubat akşamından bu yana kapalı olduğu ve yakınlarının kendisine ulaşamadığı belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Niyazi Kocadaş'ın cesedinin bulunduğu noktaya yakın olan Sallanan Köprü ile Demir Köprü yakınlarında ayak izlerine rastlanıldı. Alınan ayak izi örnekleri, Diyarbakır Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Olayla ilgili Kocadaş'ın yakınları dahil 11 kişinin ifadesine başvuruldu.