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Giriş Tarihi: 18.5.2025 18:36

Munzur Nehri’nde can telaşı: Akıntıya kapılan adam bu sayede ölümden döndü!

Van'dan Tunceli’ye arkadaşlarıyla birlikte gelen bir kişi serinlemek için Munzur Nehri’ne girdi. Daha sonra akıntıya kapılan adam suyun ortasında bulunan adacığa güçlükle tutunurken, AFAD bölgeyle ilgili uyarılarda bulundu.

DHA
Munzur Nehri’nde can telaşı: Akıntıya kapılan adam bu sayede ölümden döndü!

Olay, öğleden sonra Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba mevkisinde meydana geldi. Kentin doğal güzelliklerini görmek için Van'dan arkadaşlarıyla gelen ismi belirtilmeyen bir kişi serinlemek için Munzur Nehrine girdi.

Yüksek debiden dolayı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayınca suyun ortasında oluşan adacığa güçlükle tutunabildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla ulaştıkları adacıkta mahsur kalan vatandaşı alarak güvenli bölgeye çıkardı.

AFAD'TAN UYARI

Tunceli AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşların debisi yüksek Munzur Nehri'ne girmemeleri istendi. Açıklamada, "Son günlerde tarafımıza sık sık su üstü arama kurtarma ihbarları ulaşmaya başladı. Özellikle bu dönemde Munzur ve Pülümür sularının debisi yükselmekte, akıntı gücü artmakta ve oldukça hırçın bir hal almaktadır.

AFAD Tunceli olarak ekiplerimiz her an müdahaleye hazırdır. Ancak vatandaşlarımızın can güvenliği açısından su kenarlarında ve akarsu geçişlerinde çok daha dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Munzur Nehri’nde can telaşı: Akıntıya kapılan adam bu sayede ölümden döndü!
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