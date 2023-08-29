Munzur ve Pülümür vadileri, “Kesin korunacak hassas alan” ilan edildi

Tunceli ili, Pülümür, merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Tunceli İli, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.