Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti

Sanatçı Murat Kekilli, geçtiğimiz yıllarda İsrail'in Filistin üzerindeki zulmüne tepki gösterdiği "Yıkılasın İsrail" isimli şarkı yapmıştı. Kekilli'nin "Yıkılasın İsrail" isimli şarkısı vatandaşlardan büyük beğeni toplamış ve konserlerde binlerce kişi hep bir ağızdan bu şarkıyı söylemişti.
Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, "Bu cesareti Murat Kekilli'den başkası gösteremezdi", "Murat Kekilli ile gurur duyuyoruz", "Türk müziğinin onurunu kurtaran adam", "Zulme karşı susmadın, helal olsun", "Keşke herkes senin gibi olsa" ve "Adam gibi sanatçı" gibi yorumlar yapıldı.
ŞARKININ SÖZLERİ
Çok canlar yaktın
Çok ocaklar yıktın
Yerin yok dünyada
Nereden çıktın?
Yıkılasın İsrail
Enkazını göreyim
Sana ülke diyenin
Yüzüne tüküreyim!
Hesabın boşuna
Sakın umutlanma
Bu aziz topraklar
Yar olmaz sana
Yıkılasın İsrail
Enkazını göreyim
Sana ülke diyenin
Yüzüne tüküreyim!