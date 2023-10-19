Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti

Sanatçı Murat Kekilli, geçtiğimiz yıllarda İsrail'in Filistin üzerindeki zulmüne tepki gösterdiği "Yıkılasın İsrail" isimli şarkı yapmıştı. Kekilli'nin "Yıkılasın İsrail" isimli şarkısı vatandaşlardan büyük beğeni toplamış ve konserlerde binlerce kişi hep bir ağızdan bu şarkıyı söylemişti.

Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, "Bu cesareti Murat Kekilli'den başkası gösteremezdi", "Murat Kekilli ile gurur duyuyoruz", "Türk müziğinin onurunu kurtaran adam", "Zulme karşı susmadın, helal olsun", "Keşke herkes senin gibi olsa" ve "Adam gibi sanatçı" gibi yorumlar yapıldı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Çok canlar yaktın

Çok ocaklar yıktın

Yerin yok dünyada

Nereden çıktın?

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Hesabın boşuna

Sakın umutlanma

Bu aziz topraklar

Yar olmaz sana

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!