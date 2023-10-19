Haberler Yaşam Haberleri Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti
Giriş Tarihi: 19.10.2023 14:52 Son Güncelleme: 19.10.2023 16:05

Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti

Ünlü Anadolu Rock sanatçısı Murat Kekilli, İsrail’in Filistinlilere karşı zulmüne tepki olarak yaptığı “Yıkılasın İsrail” isimli parçasına klip çekti. Kekilli, İsrail’in Filistinlilere karşı zulmüne tepki olarak yaptığı “Yıkılasın İsrail” isimli şarkısı için çektiği klibi dijital platformlarda yayınladı. Klip vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti

Sanatçı Murat Kekilli, geçtiğimiz yıllarda İsrail'in Filistin üzerindeki zulmüne tepki gösterdiği "Yıkılasın İsrail" isimli şarkı yapmıştı. Kekilli'nin "Yıkılasın İsrail" isimli şarkısı vatandaşlardan büyük beğeni toplamış ve konserlerde binlerce kişi hep bir ağızdan bu şarkıyı söylemişti.

Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, "Bu cesareti Murat Kekilli'den başkası gösteremezdi", "Murat Kekilli ile gurur duyuyoruz", "Türk müziğinin onurunu kurtaran adam", "Zulme karşı susmadın, helal olsun", "Keşke herkes senin gibi olsa" ve "Adam gibi sanatçı" gibi yorumlar yapıldı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Çok canlar yaktın

Çok ocaklar yıktın

Yerin yok dünyada

Nereden çıktın?

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Hesabın boşuna

Sakın umutlanma

Bu aziz topraklar

Yar olmaz sana

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

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Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail yüzüne tüküreyim” şarkısına klip çekti
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