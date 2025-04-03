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Giriş Tarihi: 3.4.2025 16:14

Muratlı-Tekirdağ yolunda kaza: 4 yaralı

Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. . Yaralılar ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Bölge Trafik ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Muratlı-Tekirdağ yolunda kaza: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, yola aniden çıkan M.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, B.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada toplam 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Bölge Trafik ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Muratlı-Tekirdağ yolunda kaza: 4 yaralı
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