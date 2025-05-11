Müşahedeyi reddeden sürücü evinde öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde aracıyla yaptığı kazanın ardından, önceki gece hastaneye giden Halil İnan (40), durumu anlattı. İnan'ı, muayene eden doktorlar, müşahede altında kalmasını istedi. Ancak hastanede kalmak istemediğini söyleyen İnan, evine döndü. Dün sabaha karşı evinde fenalaşınca, Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası İnan, hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde, önceki gün turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı. Minibüsteki turistlerden Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski ile otomobili kullanan Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) öldüğü kazada, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı. İstanbul Tuzla'da, bariyere çarpan otomobildeki Ayşe Demir öldü, 5 kişi yaralandı.