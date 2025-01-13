Müsilaj balıkçıları vurdu

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, yeniden kendini göstermeye başladı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına müsilaj yapıştı. Müsilajın ağlara zarar verdiğini belirten balıkçılar, bu yüzden balık avlamaya çıkamadıklarını anlattı.

'AĞ ÇEKEMİYORUZ'

Balıkçı Mehmet Ali Tuncer, "Şimdi bu müsilaj denilen olgu ile karşı karşıyayız. Ağları da görüyorsunuz; bundan dolayı balığa çıkamıyoruz. Tekneyi yoruyor, vinç konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Ağır olduğu için çekemiyoruz. Ağlara zarar veriyor, her şeye zarar veriyor. Denizin içindeki canlılara, düşünün yosunlara bile zarar veriyor. Bu 2 yıl önce de olmuştu, yengeç kalmamıştı, işimiz zor" dedi. 70 yıldır balıkçılık yapan Aydın Şengül, yaşanan sorun nedeniyle Marmara'ya balık girmediğini belirtti. Marmara Denizi bitmiş durumda. 3 aydır balığa çıkamıyoruz" diye konuştu. Yoğun kirlilik nedeniyle İzmir Körfezi'nde adını sıkça duyuran sorun, daha çok kirlilikten kaynaklanıyor.