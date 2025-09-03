Muşlu aileler eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı. Çocukların yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı. Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, Osman oğlundan hiç haber alamadığını söyledi.

Çocuğuna teslim ol çağrısında bulunan Yıldız, şunları kaydetti: "Oğlum bir çok kişi gelip teslim oldu. Orada çok az kişi kaldı, Çok şükür, Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Herkes gelsin Türkiye güzel oluyor. Oğlum artık küçük değilsin sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin."

Baba Alaattin Koçhan da oğlu Ersin'i 2016 yılında Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum oğlum." dedi.