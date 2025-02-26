Muşlu ailelerin eylemi sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylemde aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı. Oğlu için eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan,şunları kaydetti: "Benim çocuğum 9 senedir gitmiş. DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Biz daha fazla dayanamıyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bizden ne istiyorlar. Versinler çocuklarımızı. Onlar olsa dayanırlar mıydı? Biz 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz."

Oğluna seslenan Koçhan,"Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının. Baban rahatsız, ben rahatsız Ersin. Bak biz kar, kış, soğuk demeden senin peşindeyiz yavrum. Bizi hiç mi düşünmüyorsun yavrum. 3 senedir bu eyleme devam ediyoruz. 3 sene daha gelmezse yine eylemimize devam edeceğiz. Yolunuz yol değil. Dönün" ifadelerini kullandı.

Baba Halit Altun ise, "12 yıldır DEM ve PKK tarafından çocuklarımız götürüldü. Biz de 8 senedir çocuklarımızın arkasındayız. DEM Parti İl binaları önlerinde nöbet tutuyoruz. Nöbetlerimize de devam edeceğiz. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler. Bunu istiyoruz " diye konuştu.