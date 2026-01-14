Muşlu ailelerin kar altında eylemleri sürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen ailelerin eylemi kar yağışına rağmen devam ediyor. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarının geleceği günü umutla bekliyor. Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, "Devlet size her fırsatı tanıdı. Oğlum çık gel, devlete teslim ol. Biz de sana yardımcı olacağız" dedi.

Anne Gülbahar Teker de "Kar, kış demeden eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Oğlum gel, teslim ol." diye konuştu.