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Giriş Tarihi: 29.8.2023 16:57 Son Güncelleme: 29.8.2023 17:35

Muşlu çiftçi tarlasını sulamak için ilginç bir yöntem geliştirdi

Muş'ta bir çiftçi tarla sulamak için ilginç bir yönteme geliştirerek, atıl malzemelerle tahtalardan yaptığı su döndürme çarkına bidonları bağlayıp 15 dönümlük tarla ve meyve bahçesini suluyor.

MURAT YILDIRIM
Muşlu çiftçi tarlasını sulamak için ilginç bir yöntem geliştirdi

Muş merkeze bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Serinova beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Seyitgül Yüzgül, atık malzemeden inşa ettiği su döndürme çarkıyla mazot ve elektrik tarlaya can suyu veriyor.

Çiftçi Seyitgül Yüzgül, gazetecilere topladığı atık ağaç ve tahtalarla 2 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu ilginç düzenekle elektriğe ve su motoruna ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardığını söyledi.

Yaptığı 6 metre yüksekliğindeki su çarkı sayesinde 150 metre döşediği borularla tarlasına su taşıdığını aktaran Yüzgül,2 yıldan beri elektrik ve mazot harcamadan tarlası suladığı ve her yıl bu sayede bol bereketli bir ürün elde eğitini belirtti.

Çiftçi Yüzgül şunları söyledi: "Bu tarlaya meyve ağaçları dikerken buralarda su yoktu. Maddi durumum da çok iyi değildi.su motoru alıp her zaman elektriğe veyahut mazot ile su alamazdım. Çok düşündüm nasıl bir iş yapayım nasıl bir teknoloji geliştireyim. Bu pervane aklıma geldi. Suyun içine ana rıhtımları dikerken direkleri o ana rıhtımları üstüne bilye ile diktim. Millin içinde de 2 tane tırmık tekeri geçirdim. Tırmık tekellerine o rıhtımların ayaklarını bağladım. 18 tane rıhtım var her rıhtımın başında birer tahta var tahtalar suyun içine girince su tahtaya vuruyor ve rıhtımlar çeviriyor. Yukarıda tahtadan bir küvet yaptım. Su, kovalar yardımı ile küvetin içine taşınıyor. Küvetin içine bir boru düzeneği yerleştirdim. Boru yardımıyla iki yıldır bu sistemle tarlamı suluyorum."

Su kanalının içine yaptığı çarkı desteği suyu 150 öteye ekimi yaptığı meyve ve sebze 15 dönümlük tarla elektrik ve su motoru kullanmadan suladığını hatırlatan Seyitgül Yüzgül," buradan kurduğum siste sayesinde kanaldan yeteri kadar su alıyorum. Bir yandan elektrik ve mazottan tasarruf sağlıyorum diğer taratan da bu sayede iyi verim elde ediyorum. Bir kuruş para masraf yapmadan su çarkı tamamen atık malzemeden yaptım. Pervanenin yüksekliği 6 metreden oluşuyor. Yaklaşık 150 metre uzağa su alabiliyorum" dedi.

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Muşlu çiftçi tarlasını sulamak için ilginç bir yöntem geliştirdi
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