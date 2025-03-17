Muşlu öğrenci geliştirdiği “Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı” projesi ile 2’inci oldu

Muş'ta devlet desteği ile kurulan Bilim Teknik Koleji'nde okuyan elektrik elektronik bölümü 12'inci sınıf öğrencisi Serkancan Toktaş, "Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı" geliştirdi. Yaklaşık 4 yıldır uluslararası teknolojik tasarım alanında proje geliştirdiğini belirten Serkancan Toktaş, Akıncı zırhlı Mayın Tespiti Aracı" geliştirdiğini belirterek, "Askerlerimiz şu anda el dedektörleri kullanılarak arazide mayın tespiti yapıyor. Buda askerimizin can güvenliğini azaltıyor. Biz tamamen insansız teknolojiden yararlanıp üzerinde sensor ve kameralar olan bir araç tasarladık. Aracımız 10 santime kadar toprak altına mayını tespit edebiliyor.

Mayını bulduğu zaman mayına kilitleniyor ve hareket etmiyor. Askerlerimiz mayını güvenli bir şekilde patlatıp ya da oradan çıkarana kadar makine kendini kilitliyor" dedi. Araç üzerinde bulunan arduino kodlama tabanlı veri yüklediklerini ifade eden Toktaş, "Yaptığımız kodu buraya giriyoruz ve bu kodlar aracımıza komut veriyor. Zırh tasarımında tekerlek tasarımı zırhlı bir tasarıma sahiptir. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi tamamen lion pillerle şarj oluyor. Şarjı yaklaşık bir saatte dolduktan sonra arazide yaklaşık 2-3 saat çalışmaya imkanı bulacak " diye konuştu.

KABLOSUZ BAĞLANTI

"Akıncı zırhlı Mayın Tespiti Aracı" üzerinde takılan Bluetooth ile 50 metre mesafeden kablosuz bağlantı sağladığını belirten Toktaş," bu da askerlerimizin daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktadır. Projemizin önünde bulunan bobin sensörü sayesinde manyetik alan oluşturarak mayını buluyor ve oluşturduğu veriyi de yaptığımız bilgisayar ve telefon uygulamalarına aktarıyor. Üzerinde bir kamera, araziyi tarama ve diğer işlemler için kullanılıyor. Askerlerimiz araziye gitmeden önce bu kamera ile arazinin güvenli olup olmadığını tespit ediliyor" ifadelerini kullandı. Toktaş, "Geliştirdiğim Akınca Zırhlı Mayın Tespit Aracı "Batman'da düzenlenen 56'ıncı TÜBİTAK 2204A Liselerarası Bölge Yarışmaları'nda 13 teknolojik tasarım alanında yarıştık ve bölge ikincisi olmaya hak kazandım. Hedefim projemi daha çok geliştirip TEKNOFESTE 'e birincilik elde etmektir" dedi. Elektrik elektronik öğretmeni İlyas Güngör ise, 2025 yılı dünya mayınsız olarak tespit edildiğini belirten belirterek, "Bizde bu amaçla böyle bir projeyi geliştirmeyi düşündük. Türkiye Suriye sınırında yaklaşık 145 milyon metre karelik alanda mayınlı olan olduğunu tespit edilmişti. Burası temizlendiği zaman Türkiye için Tarım alanından çok büyü bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu açıdan geliştirdiğimiz proje 10 dala arasında ikinci olmuştur" diye konuştu.