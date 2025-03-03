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Giriş Tarihi: 3.3.2025 12:54 Son Güncelleme: 3.3.2025 13:08

Müslüm Gürses ölümünün 12. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 12. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen sevenleri Müslüm Gürses için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Gürses için lokma dağıtıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Müslüm Gürses ölümünün 12. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Ünlü arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 12. yıldönümünde, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İstanbul'dan ve şehir dışından gelen sevenleri Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaydı. Gürses'in kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sevenleri, Gürses'in kabri başında hatıra fotoğrafı çektirirken, Müslüm Gürses için lokma dağıtıldı.

Müslüm Gürses'in organizasyonlarında görev alan dostlarından Mesut Kaya, "O arabesk müziğinin unutulmaz efsane babalarındandır. Arabesk dünyasının babasıydı. İl dışından ve İstanbul'un bir çok ilçesinden sevenleri mezarına akın edip dua ediyorlar. Müslüm Gürses ile bir çok organizasyonda birlikte çalıştık çok değerli bir sanatçıydı onun gibi sanatçılar yıllarda geçse unutulmaz" dedi.

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Müslüm Gürses ölümünün 12. yıldönümünde mezarı başında anıldı
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