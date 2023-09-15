Muş’ta bulduğu göktaşını satılığa çakardı

Muş'un Cevizlidere köyünde yaşayan 17 yaşındaki Habil Bardakçı, hayvan otlatırken bulduğu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek yetkililerin taşı incelemesini istedi.

Muş'un Şenyayla bölgesinde hayvanlarını otlattığı sırada bölgede rastlanılmayan farklı yapısı ve rengi olan bir taş bulan Bardakçı, taştan yayılan koku nedeniyle kısa süreli baş ağrısı geçirdiğini anlattı.

Taşın meteor olabileceğini düşünen bardakçı, taşı evine götürerek durumu ailesine anlattı. Bölgede yıllardır hayvancılık yapan aile bu farklılıkta bir taşı daha önce görmediklerini ifade ederek internet üzerinden taşı araştırmaya başladı.

İnternet üzerinde çıkan görsellerin kendi bulduğu taşa benzediğini iddia eden Habil Bardakçı, yaylada koyun ve keçilerimi otlatırken karşıma değişik bir taş çıktı. Taşı elime aldığımda yeşilimsi bir renk vardı ve yanık kokusu geliyordu. Taşı kırdım taştan yayılan koku beni etkiledi ve kısa süreliğine baş ağrısı geçirdim. Akşam hayvanlarımı eve götürünce taşı elbisemin içine koydum ve yanımda götürdüm. Taşı aileme gösterdim onlarda şaşkınlıkla karşıladı. Köyde ilk defa böyle bir taşa denk geldiklerini söylediler. Taşı internetten araştırdık taş gerçekten de göktaşına benziyordu" diye konuştu.

Baba Şemseddin Bardakçı, ise taşın yetkililerce incelemesini isteyerek, "Muş'un cevizli dere köyünde ikamet ediyorum. Oğlum yaylada hayvanları otlatırken farklı bir taş bulup eve getirdi. Taşı bulduğu zaman yanık olduğunu görüyor ve eve getiriyor. Taşı fark edince merak edip kırıyor. Taştan yayılan koku nedeniyle çocuk baş ağrısı geçiriyor. Taşı eve getirdiğinde bana olayı anlattı, bizde taşı kendimizce inceledik. Gerçekten de göktaşına benziyor. Bu taşın yetkililerce incelenmesini istiyoruz. Gök taşının değerli bir taş olduğunu biliyoruz. Komşu ilimiz Diyarbakır'da bulunan gök taşı için 4 milyon istediler bende kendi göktaşım için 5 milyon liradan satışa sunuyorum" dedi.