Muş’ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yaptı

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Bu 8 senedir oğlunun gittiğini hatırlatan Koçhan, "Bu güne kadar bir haber alamadım. 2 senedir eylememize devam ediyoruz çocuklarımız gelene kadar devam edeceğiz. Ersin oğlum dön gel teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil, ben bir şey peşinde değilim. Ben ne mal mülk para peşinde değilim. Ben evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim" diye konuştu.

Çocuklarını PKK ve HDP götürdüğünü aktaran Koçhan, "Yılanın başı HDP. Biz çocuklarımızı istiyoruz çocuklarımızı verin. Yeter niye sizinkiler okuyor, sizinkiler iyi şeylerde niye bizimkiler dağların başında? Oğlum gel teslim ol, ben bütün arkadaşlarınıza sesleniyorum. Yolunuz yol değil gelin devletimize teslim olun. Yeter anneler babalar ağladı" ifadelerini kullandı.

Muhsin'in babası Halit Altun ise, 8 yıldır bu davanın peşinde olduğunu belirterek, "Bu davamızın sebebi HDP'dır PKK'dır ikisi birdir yanı he ikisininde birbirinden farkı yoktur onların. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımız gelene kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz onların kapısında da ayrılamayız. Çocuklarımız versinler bize onlar kendilerine biz kendimize başka söylenecek bir şey yoktur" diye konuştu.