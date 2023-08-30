Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yaptı
Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:41 Son Güncelleme: 30.8.2023 16:09

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinin HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yaptı

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Bu 8 senedir oğlunun gittiğini hatırlatan Koçhan, "Bu güne kadar bir haber alamadım. 2 senedir eylememize devam ediyoruz çocuklarımız gelene kadar devam edeceğiz. Ersin oğlum dön gel teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil, ben bir şey peşinde değilim. Ben ne mal mülk para peşinde değilim. Ben evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim" diye konuştu.

Çocuklarını PKK ve HDP götürdüğünü aktaran Koçhan, "Yılanın başı HDP. Biz çocuklarımızı istiyoruz çocuklarımızı verin. Yeter niye sizinkiler okuyor, sizinkiler iyi şeylerde niye bizimkiler dağların başında? Oğlum gel teslim ol, ben bütün arkadaşlarınıza sesleniyorum. Yolunuz yol değil gelin devletimize teslim olun. Yeter anneler babalar ağladı" ifadelerini kullandı.

Muhsin'in babası Halit Altun ise, 8 yıldır bu davanın peşinde olduğunu belirterek, "Bu davamızın sebebi HDP'dır PKK'dır ikisi birdir yanı he ikisininde birbirinden farkı yoktur onların. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımız gelene kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz onların kapısında da ayrılamayız. Çocuklarımız versinler bize onlar kendilerine biz kendimize başka söylenecek bir şey yoktur" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Cesaretleri var mı buna?
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
Milyarlık miras davasının acılı kadını SABAH’a konuştu: Tek suçum sevmekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA