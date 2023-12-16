Muş’ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı

Mahalledeki evinde yalnız yaşayan Kızıltaş, Almanya'da yaşayan oğluyla konuşmak için evinde internet olan komşunun evine gitmek için dışarı çıktığını söyledi.

Yolda yürürken köpeklerin kendisine saldırmaya başladığını anlatan Kızıltaş, "İlk önce bir köpek geldi, ardından da diğerleri geldi. Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi." diye konuştu.

Medine Kızıltaş'ın oğlu Erkan Kızıltaş ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Annemin sağlık durumu iyi. Allah doktorlardan razı olsun. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Köpekler annemin sağ ve sol bacağı ile 2 elini ısırdı. Olay anında orada değildim. Bir daha bu olayların yaşanmaması için köpeklerin toplanması iyi olur." ifadelerini kullandı.