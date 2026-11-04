Muş’ta taziye yolunda kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Muş-Kulp karayolunda meydana gelen trafik kazası, iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, Muş-Kulp karayolunun Kurtulmuş Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Muş'a taziye ziyareti için gittiği öğrenilen pikap, yağış ve sisin etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralılara müdahale etti. Kazada 78 yaşındaki Hacı Semedo Aksoy ve 77 yaşındaki Ferzo Aksoy hayatını kaybetti. Yaralanan kişilerin ise Aysel Aksoy, Medeni Aksoy ve İdris Avcı olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede yağış ve sisin etkili olduğu belirtilirken, olayın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.