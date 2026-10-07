Mustafa motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti! Acılı aile isyan etti: ‘Evde uyuyamaz hale geldim’

'EVDE UYUYAMAZ HALE GELDİM'

Oğlu Mustafa'yı bir an olsun aklından çıkaramadığını söyleyen Şefika Dündar, yaşadığı acıyı anlattı. Dündar, "Kaza günü akrabalarıyla pikniğe gitmişti. Dönüşte kavşaktan geçtiği sırada cip sürücüsünün, onu cip ile refüj arasında sıkıştırdığını düşünüyoruz. Dengesini kaybederek refüje çarpıp hayatını kaybetti. Cenazesini defnettikten sonra evde uyuyamaz hale geldim. Aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Şu anda yüreği yanan bir anneyim. Sokaktaki kediye bile bir zarar gelse vicdanım sızlar. Mustafa çok merhametli iyi bir insandı. Herkes onun ölümüne çok üzüldü. Bir can gitti ve ben bu kişinin bulunmasını istiyorum, dayanamıyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Mustafa'mın ölümüne neden olan kişinin bulunması için her yere başvuruyorum" dedi.