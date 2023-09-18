Haberler Yaşam Haberleri Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.9.2023 17:10

Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı

Antalya’da Mustafa Turaç uçuruma yuvarlanan aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde bulundu. Ekipler, katili yakalamak için soruşturmaya koyuldu. 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken V.Y. (38) tutuklanarak cezaevine kondu.

İHA
Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı

Kan donduran olay 14 Eylül akşamı Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşandı.

Trafik kazası ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Turaç'ın boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Araç çekiciyle çıkarıldı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat geçmeden, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1'i kadın 3 kişinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.

Geçen pazar günü Bolu'dan Alanya'ya getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra, bugün yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA