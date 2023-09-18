Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı





Şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat geçmeden, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1'i kadın 3 kişinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.