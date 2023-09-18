Mustafa Turaç boğazı kesilerek öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı

Kan donduran olay 14 Eylül akşamı Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşandı.
Trafik kazası ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat geçmeden, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1'i kadın 3 kişinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.
Geçen pazar günü Bolu'dan Alanya'ya getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra, bugün yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.