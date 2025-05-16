Mustafa’nın organları 4 kişiye can oldu

Kaza 5 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında, Emre Mahallesi Gökçay yolunda meydana geldi. Mustafa Karabay'ın kontrolünü yitirdiği 32 ADN 491 plakalı motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı. Savrulan sürücü Mustafa Karabay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Karabay, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mustafa Karabay'ın 14 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ BAĞIŞLADI

Yaşana gelişmenin ardından organ nakli birimi tarafından Karabay'ın ailesine organ bağışı konusunda bilgi verildi. Görüşmenin ardından Karabay'ın ailesi, evlatlarını tüm organlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme sırasındaki hastalar belirlendi. Antalya'dan giden ekip kalp ve sağ böbreğini alarak Sağlık Bakanlığına ait helikopter ile geri döndü. Konya'dan gelen ekipler ise bağışlanan karaciğer ve sol böbreği aldı. Yine Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ile organlar hastaneye ulaştı.

BAŞARI İLE HAK EDİLDİ

Bu sırada Antalya ve Konya'da organlara uygun hastalar hastaneye çağrıldı. Müjdeli haberi alan hastalar mutluluk gözyaşları ile iki ilde hastanelere koştu. Kalp ve böbrek Antalya'da organ bekleyen hastaya nakledildi. Konya'ya giden karaciğer ve sol böbrek da başarılı şekilde nakil gerçekleştiği öğrenildi. Doktorlar hastaların sağlık durumunu iyi olduğunu bildirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Ameliyatın ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Mustafa Karabay için bugün öğle vakti Isparta Vatan Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve çok sayıda kişi katıldı. Karabay'ın yakınları, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından Mustafa Karabay'ın cenazesi gözyaşları içinde Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

BABA PAYLAŞTI

Diğer yandan Mustafa Karabay'ın babası Kerim Karabay, kendisine ait sosyal medya hesabından acısını paylaşırken, evladının organlarını bağışladığını söyledi. Karabay, "Başka bedenlerde yaşasın istedim" dedi.Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ekrem Aytar, "Hastanemize trafik kazası sonrası başvuran hastamızın tedavi sürecinde maalesef beyin ölümü gerçekleşmiştir. Organ Nakil koordinatörlerimiz tarafından yapılan bilgilendirme ve görüşmeler sonucunda, ailemiz büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek organ bağışına onay vermiştir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla bağışlanan organlar, Antalya ve Konya'daki nakil merkezlerine gönderilmiştir. Bu organlar sayesinde, nakil bekleyen hastalarımız yeniden yaşama tutunma şansı elde edecektir" diyerek organ naklini önemine dikkat çekti.