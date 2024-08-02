"Müşteri Deneyim Anketi" Tuzaklarına karşı dikkat! Dolandırılmayın!

Dolandırıcılar, kolay yoldan para kazanmak için her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Son dönemde en sık karşılaşılan tuzaklardan biri de "Müşteri Deneyim Anketi" adı altında gönderilen e-postalar oldu. Dolandırıcılar, bu e-postalarla vatandaşların e-posta adreslerine oltalama mesajları göndererek, önce uydurma anketleri doldurtup güven kazanmaya çalışıyor. Ardından, vatandaşa kazandığı ödülü alabilmesi için nakliye ücreti ödemesi gerektiğini belirten içerikler gönderiyorlar. Bu talimatlara uyan vatandaşlar, sonuç olarak dolandırılıyor.

SİBERAY'dan Uyarı

Güvenlik güçleri, vatandaşları bu tür içerik ve taleplere itibar etmemeleri konusunda uyarıyor. Daha büyük mağduriyetlerin yaşanmaması için, bu ve benzeri durumlarda kesinlikle kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiği belirtiliyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da SİBERAY uygulaması üzerinden vatandaşları bilgilendiriyor. SİBERAY'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:" Sık tercih edilen alışveriş firmaları adı kullanılarak gönderilen e-posta eklerine şüpheyle yaklaşın. Ödülü alabilmek için ankete katılmanız gerektiğinin öne sürülmesi ve kazanılan ödül için nakliye ücreti talep eden içeriklere itibar etmeyin. Bu tür formlarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın."