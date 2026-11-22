OCAK ARKASINA KORUYUCU PANEL

Yağ lekesiyle mücadelede en pratik yöntem, ocağın arkasındaki duvarı doğrudan açıkta bırakmamak. Bunun için ısıya dayanıklı cam panel, paslanmaz çelik levha ya da alüminyum folyo kullanılabiliyor. Kirlenen yüzey duvar yerine panel oluyor. Panel kirlendiğinde ise nemli bir bezle silinip kolayca temizleniyor.