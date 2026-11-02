Mutfak dolaplarında beyaz devri bitiyor! Yeni renkler evlere giriyor

Adaçayı yeşili ve zeytin tonları mutfaklara taşınıyor

Beyazın yanı sıra yeşilin daha sakin ve doğal tonları da mutfak dekorasyonunda dikkat çekiyor. Özellikle adaçayı yeşili ve zeytin yeşili, mutfak dolaplarında farklı bir görünüm oluşturmak isteyenler için alternatifler arasında bulunuyor.

Bu tonlar ahşap tezgâhlar, açık renk duvarlar ve doğal taş görünümlü yüzeylerle birlikte kullanılabiliyor. Daha iddialı bir görünüm isteyenler ise koyu yeşili mutfağın tamamında kullanmak yerine alt dolaplarda veya mutfak adasında tercih edebiliyor.