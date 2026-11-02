Mutfak dolaplarında beyaz devri bitiyor! Yeni renkler evlere giriyor

Mutfak dekorasyonunda renk tercihleri değişirken tek renk ve tamamen beyaz tasarımların yanı sıra doğal dokuların kullanıldığı modeller de öne çıkıyor. Özellikle ahşap görünümlü dolap kapakları, mutfağında sıcak bir atmosfer oluşturmak isteyenlerin değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.
Houzz tarafından yayımlanan 2026 ABD Mutfak Trendleri Araştırması da bu değişime ilişkin dikkat çekici veriler sunuyor. Araştırmaya göre mutfağını yenileyen katılımcıların yüzde 29'u ahşap tonlarını tercih ederken beyaz dolapları seçenlerin oranı yüzde 28'de kaldı. Böylece ahşap tonları, araştırmada beyazı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Ancak bu verilerin ABD'deki yenileme tercihlerini yansıttığı, Türkiye genelindeki satışları göstermediği unutulmamalı.
Beyazın yanı sıra yeşilin daha sakin ve doğal tonları da mutfak dekorasyonunda dikkat çekiyor. Özellikle adaçayı yeşili ve zeytin yeşili, mutfak dolaplarında farklı bir görünüm oluşturmak isteyenler için alternatifler arasında bulunuyor.
Bu tonlar ahşap tezgâhlar, açık renk duvarlar ve doğal taş görünümlü yüzeylerle birlikte kullanılabiliyor. Daha iddialı bir görünüm isteyenler ise koyu yeşili mutfağın tamamında kullanmak yerine alt dolaplarda veya mutfak adasında tercih edebiliyor.
Beyaz mutfak görünümünden uzaklaşmak isteyenler için tek seçenek koyu renkler değil. Krem, kum beji, taş rengi ve sıcak gri gibi tonlar da öne çıkan alternatifler arasında yer alıyor.
Bu renkler, beyazın ferah görünümünü korurken mutfağa daha yumuşak ve sıcak bir hava katabiliyor. Özellikle küçük mutfaklarda açık tonların tercih edilmesi, alanın daha aydınlık algılanmasına yardımcı olabiliyor.
Mutfaklarında daha belirgin bir tasarım isteyenler için lacivert, koyu mavi ve kahverengi tonları da seçenekler arasında bulunuyor. Özellikle ceviz ve meşe gibi ahşap dokularla bir araya getirilen koyu renkler, mutfağa daha güçlü bir karakter kazandırabiliyor.
Ancak koyu renklerin geniş alanlarda kullanılması, yeterli doğal ışık almayan mutfakları olduğundan daha küçük ve karanlık gösterebilir. Bu nedenle koyu tonları yalnızca alt dolaplarda, ada bölümünde veya belirli yüzeylerde kullanmak daha dengeli bir görünüm sağlayabilir.
Mutfak dekorasyonunda dikkat çeken bir diğer seçenek ise üst ve alt dolaplarda farklı renklerin bir arada kullanılması. Örneğin üst dolaplarda krem veya kırık beyaz, alt dolaplarda ise ahşap ya da yeşil tonları tercih edilebiliyor.
Böylece mutfağın tamamında tek bir rengin oluşturduğu görünümden uzaklaşılırken daha hareketli ve dengeli bir tasarım elde edilebiliyor. Renk seçiminin tezgâh, zemin, duvar ve mutfağın aldığı ışıkla birlikte değerlendirilmesi ise bütünlük açısından önem taşıyor.
Beyaz dolaplar, ferah ve zamansız görünümü nedeniyle mutfak dekorasyonunda kullanılmaya devam ediyor. Değişen nokta, beyazın tek ve vazgeçilmez seçenek olmaktan çıkması. 2026 tasarım eğilimleri, ahşap dokuların ve sıcak renklerin daha fazla ilgi gördüğüne işaret ediyor.
Dolayısıyla mutfağını yenilemeyi düşünenler için ahşap, yeşil, bej ve toprak tonları farklı alternatifler sunuyor. Yine de en doğru tercih, yalnızca trendlere göre değil mutfağın büyüklüğü, ışık alma durumu ve kullanılan diğer malzemeler dikkate alınarak yapılmalı.