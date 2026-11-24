Geleneksel kulpların yerine kullanılan yeni nesil açma sistemleri, mutfak dolaplarının tasarımını tamamen değiştiriyor. İlk bakışta nasıl açıldığı bile anlaşılmayan bu modeller, farklı renk ve malzemelerle birleştiğinde mutfağa çok daha sofistike bir hava katıyor.

MUTFAKLARDA KULPSUZ DOLAP MODASI ÖNE ÇIKIYOR

Mutfak tasarımında giderek daha fazla tercih edilen kulpsuz dolaplar, özellikle sade ve modern dekorasyon anlayışına hitap ediyor. Dolap kapaklarında dışarıya doğru çıkıntı yapan kulpların bulunmaması, yüzeylerin daha düzenli ve kesintisiz görünmesini sağlıyor.

2026 yılında da popülerliğini koruyan bu tasarım anlayışında ahşap dokular, mat yüzeyler, bej tonları ve doğal renkler dikkat çekiyor.