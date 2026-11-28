Yemek pişirme sırasında tavadan ve tencereden yükselen buhar, yalnızca su buharından oluşmuyor. İçerisindeki çok küçük yağ parçacıkları mutfaktaki yüzeylere tutunabiliyor. Zaman içerisinde bu yağ tabakası tozla birleştiğinde, özellikle dolapların üst kısmında yapışkan ve koyu renkli bir birikinti meydana geliyor.
Son dönemde önerilen pratik yöntemlerden biri, temizlenen dolap üstlerinin uygun bir kâğıtla kaplanması. Önce yüzeydeki yağ ve toz temizleniyor, ardından tamamen kuruması bekleniyor. Daha sonra dolabın üstüne uygun ölçüde kesilmiş kâğıt seriliyor.
Buradaki amaç yağı tamamen ortadan kaldırmak değil, pişirme sırasında yukarı ulaşan yağlı tozun doğrudan dolap yüzeyine yapışmasını önlemek. Kâğıt zaman içerisinde kirlendiğinde çıkarılıp yenilenebiliyor. Böylece aylarca biriken yağlı tabakayı tekrar tekrar ovalamak yerine, kirlenen koruyucu tabaka değiştiriliyor.
Kirlenmiş yüzeyin üzerine doğrudan kâğıt sermek doğru değil. Öncelikle dolap üstündeki mevcut yağ ve tozun alınması gerekiyor.
Bunun için ılık suya az miktarda bulaşık deterjanı eklenebilir. İyice sıkılmış yumuşak bir bezle yüzey silindikten sonra temiz nemli bezle üzerinden geçilmeli ve ardından tamamen kurulanmalı. Dolap malzemesine göre temizlik ürününün uygunluğu kontrol edilmeli; özellikle ahşap ve kaplamalı yüzeylerde fazla su kullanılmamalı.
Yağ tabakası çıkmadığında daha sert ovmak cazip gelebilir ancak bu, dolap yüzeyine zarar verebilir. Özellikle parlak, lake, MDF veya kaplamalı yüzeylerde aşındırıcı ürünler ve sert süngerler çizilme ya da kaplamanın zarar görmesine neden olabilir.
Bu nedenle önce yağı yumuşatmak, ardından yumuşak bir bezle silmek daha güvenli bir yaklaşım.
Dolap üstlerini kaplama yöntemi uygulanacaksa davlumbaz, aspiratör fanı, havalandırma açıklıkları veya elektrik tesisatı bulunan bölümlere kâğıt yerleştirilmemesi gerekiyor. Ayrıca malzemenin kenarlardan sarkmaması ve dolap yüzeyine düzgün şekilde oturması önemli.
Önce kuru tozu alın → yağlı tabakayı ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanıyla temizleyin → nemli bezle durulayın → tamamen kurulayın → uygun bölgelere koruyucu kâğıt serin.
Bu yöntemle dolapların görünmeyen üst kısmında biriken yağlı tozun doğrudan yüzeye tutunması azaltılabilir. Böylece bir sonraki temizlikte saatlerce birikmiş tabakayı kazımak yerine, kirlenen koruyucu malzemeyi yenilemek çok daha kolay hale gelir.