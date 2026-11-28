SERT SÜNGER KULLANMAYIN

Yağ tabakası çıkmadığında daha sert ovmak cazip gelebilir ancak bu, dolap yüzeyine zarar verebilir. Özellikle parlak, lake, MDF veya kaplamalı yüzeylerde aşındırıcı ürünler ve sert süngerler çizilme ya da kaplamanın zarar görmesine neden olabilir.

Bu nedenle önce yağı yumuşatmak, ardından yumuşak bir bezle silmek daha güvenli bir yaklaşım.