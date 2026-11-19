KARBONATLA YAĞ LEKELERİ TEMİZLENEBİLİR Mİ?

Ev temizliğinde sık kullanılan karbonat, bazı yüzeylerdeki hafif kir ve kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak aşındırıcı etkisi nedeniyle parlak lake, cilalı ve hassas kaplamalarda çizilmelere yol açabilir.

Bu nedenle karbonatı doğrudan dolapların üzerine uygulamak yerine öncelikle üreticinin temizlik önerilerini kontrol etmek gerekiyor. Hassas yüzeylerde mikrofiber bez ve uygun temizlik ürünü kullanmak daha güvenli bir seçenek olabilir.