Dolapların üzerinde biriken yağlar, mutfak temizliğini zorlaştıran sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle davlumbazın yeterince etkili olmadığı mutfaklarda yağ tabakası daha hızlı oluşabiliyor. Yapışkan hale gelen bu kalıntıları temizlemek için kullanılan pratik yöntemler ise ev işlerini kolaylaştırabiliyor.
Yemek pişirme sırasında tavadan ve tencerelerden havaya yayılan küçük yağ zerrecikleri mutfağın farklı yüzeylerine yerleşebiliyor. Bu zerrecikler özellikle dolapların üst kısımlarında birikiyor.
Zamanla bu tabakaya toz da eklenince yüzey daha yapışkan bir hale geliyor. Düzenli olarak temizlenmeyen dolapların üst bölümlerinde sarımsı ve koyu renkli lekeler oluşabiliyor.
Dolapların üzerinde biriken yağları temizlemek için öncelikle yüzeyin hangi malzemeden yapıldığını belirlemek gerekiyor. Ahşap, MDF, lake ve laminat dolapların temizlik ihtiyaçları birbirinden farklı olabiliyor.
Hafif yağ tabakalarında ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı kullanılabiliyor. Bulaşık deterjanı yağ çözme özelliği sayesinde yüzeydeki kalıntıların gevşemesine yardımcı oluyor.
Bir kabın içerisine ılık su koyun.
İçine birkaç damla yağ çözücü özelliğe sahip bulaşık deterjanı ekleyin.
Mikrofiber bezi hazırladığınız karışıma batırıp iyice sıkın.
Dolapların üst yüzeyini bastırmadan, nazik hareketlerle silin.
Temiz ve hafif nemli başka bir bezle deterjan kalıntılarını alın.
Son olarak yüzeyi kuru bir bezle tamamen kurulayın.
Özellikle ahşap ve kaplama yüzeylerde fazla su kullanmamak gerekiyor. Temizleme işleminden önce görünmeyen küçük bir alanda deneme yapılması öneriliyor.
Ev temizliğinde sık kullanılan karbonat, bazı yüzeylerdeki hafif kir ve kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak aşındırıcı etkisi nedeniyle parlak lake, cilalı ve hassas kaplamalarda çizilmelere yol açabilir.
Bu nedenle karbonatı doğrudan dolapların üzerine uygulamak yerine öncelikle üreticinin temizlik önerilerini kontrol etmek gerekiyor. Hassas yüzeylerde mikrofiber bez ve uygun temizlik ürünü kullanmak daha güvenli bir seçenek olabilir.
Dolapların üzerinde yeniden yağ tabakası oluşmasını önlemek için düzenli temizlik alışkanlığı edinmek gerekiyor. Yemek pişirirken davlumbazı çalıştırmak ve mutfağı havalandırmak havaya yayılan yağ zerreciklerinin azalmasına yardımcı olabiliyor.
Bunun yanı sıra dolapların üst yüzeylerini belirli aralıklarla silmek, yağların kalın ve yapışkan bir tabakaya dönüşmesini engelleyebiliyor. Böylece uzun süre uğraştıran temizlik işlemlerinin önüne geçmek mümkün olabiliyor.
Önemli uyarı: Çamaşır suyu, sirke, amonyak ve farklı yağ çözücüleri kesinlikle birbirine karıştırmayın. Temizlik ürünlerini etiketlerindeki talimatlara göre kullanın.